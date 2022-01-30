Улан-Удэ, , 11:53 — REGNUM Майнинг криптовалют в Сибири более выгоден, чем в других регионах из-за благоприятного температурного режима и экономических условий. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист Алдар Бадмаев, комментируя появившиеся сообщения о том, что президент РоссииВладимир Путинякобы поддержал идею разрешения майнинга в Иркутске, Красноярске и Карелии.

Криптовалюта David McBee

По его словам, расходы на охлаждение воздуха в более тёплых регионах существенно снижают эффективность подобных операций. К тому же в сибирских регионах есть резервы мощностей по производству электроэнергии.

Местные губернаторы также не против легализации майнинга, поскольку это позволит увеличить сбор налогов, а также платежей за электричество. Экономист напомнил, что в настоящее время майнеры используют электроэнергию «втёмную» под видом аграрных предприятий.

«Не вижу смысла запрещать там, где можно заработать, вводя какие-то правила игры, регулирование, которое позволит вывести этот бизнес из тени. Главное при этом, чтобы майнинг не создавал проблем для развития остальных отраслей экономики и социальной сферы», — подчеркнул Алдар Бадмаев.

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