Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Правительство Израиля подписало международное соглашение об участии в финансируемой правительством США программе по исследованию Луны «Артемида». Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Соответствующий документ, получивший название Соглашения Артемиды, подписал генеральный директор Израильского космического агентства (ISA) Ури Орон. Ранее это соглашение подписали главы космических агентства США, Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, ОАЭ, Японии и ряда других стран.

«Я убеждён, что программа «Артемида» позволит человечеству продвинуться на шаг вперёд не только в космосе, но и на Земле», — отметил Орон.

Глава NASA Билл Нельсон отметил, что Израиль уже принимает участие в работе по программе «Артемида». Израильская компания StemRad стала одним из разработчиков жилетов радиационной защиты, которые будут использоваться при пилотируемых миссиях в рамках этой программы.

Программа «Артемида» была анонсирована в 2019 году. Она предусматривает возобновление пилотируемых полётов на Луну, а также возможность создания лунной базы. Для этой программы в США разрабатывают ракету-носитель SLS и корабль «Орион».

Планировалось, что первый пилотируемый полёт американских астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида» состоится в 2024 году. Позже в NASA признали, что агентство не сможет уложиться в эти сроки.

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