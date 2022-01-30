Сан-Франциско, США, 30 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 110:106.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Нетс» Кайри Ирвинг, который набрал в игре 32 очка.

В составе «Кайри Ирвинг» наиболее результативным оказался форвард Эндрю Уиггинс, набравший во встрече 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Голден Стэйт» 1 февраля на выезде сыграет с клубом «Хьюстон Рокетс», а «Бруклин» днем позже также в гостях встретится с командой «Финикс Санз».