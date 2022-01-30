Иерусалим, , 11:44 — REGNUM Ицхак Герцог — президент Израиля — с супругой вылетели в ОАЭ с первым в истории госвизитом, в ходе которого они встретятся с фактическим правителем страны, наследным принцем Мухаммедом бен Зейдом аль Нахайяном, передает канцелярия президента еврейского государства.

«Впервые в истории президент Исаак Херцог и первая леди Михаль Херцог отправились в ОАЭ с визитом по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Зейда аль Нахайяна», — отмечается в сообщении.

Президентская чета встретится с главой МИД и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бен Зейдом.

Позже президент Израиля и первая леди примут участие в мероприятии с лидерами еврейских общин, проживающих в этой стране.