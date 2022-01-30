Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Российская Федерация не хочет войны и вообще никак не угрожает Украине, а все утверждения властей США об обратном — это полная нелепость. Об этом Патрушев заявил в интервью журналистам 30 января на Пискаревском кладбище в Петербурге, куда он приехал возложить венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.

Украина и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что украинские политики, в том числе официальные лица, уже заявляют, что на самом деле нет никакой угрозы со стороны России.

Но при этом американские официальные официальные лица продолжают утверждать, что от России якобы исходит угроза.

«Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца», — пояснил секретарь Совета безопасности России.

Патрушев подчеркнул, что американцев вовсе не волнует, какие потери может понести каждая из сторон.

Что касается России, то она войны совершенно не хочет, подчеркнул Патрушев. Те, кто России войну навязывают, преследуют свои корыстные цели.

«Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна, и те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления», — сказал он.