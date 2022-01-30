Санкт-Петербург, 30 января 2022, 11:42 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Российская Федерация не хочет войны и вообще никак не угрожает Украине, а все утверждения властей США об обратном — это полная нелепость. Об этом Патрушев заявил в интервью журналистам 30 января на Пискаревском кладбище в Петербурге, куда он приехал возложить венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.
Он напомнил, что украинские политики, в том числе официальные лица, уже заявляют, что на самом деле нет никакой угрозы со стороны России.
Но при этом американские официальные официальные лица продолжают утверждать, что от России якобы исходит угроза.
Патрушев подчеркнул, что американцев вовсе не волнует, какие потери может понести каждая из сторон.
Что касается России, то она войны совершенно не хочет, подчеркнул Патрушев. Те, кто России войну навязывают, преследуют свои корыстные цели.