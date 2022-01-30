Омск, , 11:36 — REGNUM Власти ещё не понимают, что им делать с криптовалютой, и как регулировать эту систему. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 января высказал политический аналитик Владимир Лифантьев (Омская область).

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сама по себе криптовалюта изначально придумывалась романтиками, которые про биткоин всегда говорили, как про средство децентрализации всего и вся. Ну и в какой-то мере они добились поставленных перед собой целей. Скажем так, была построена альтернативная система расчётов, которая децентрализована и не зависит от власти. С точки зрения большой либеральной мысли это то, что нужно. Но по факту мы понимаем, что основным пользователем этих механизмов являются наркодиллеры, продавцы людей, оружия и прочей запрещёнки. То есть огромная часть всех расчётов по криптовалюте является незаконной. И поэтому система пока не понимает, как ей реагировать, кто в сложившейся ситуации виноват», — рассуждает эксперт.

По его словам, пока система не понимает, что ей делать с криптовалютой, её будет лихорадить: «Она будет придумывать какие-нибудь новые изощрённые способы что-нибудь запретить».

»Но мы все хорошо понимаем, что причина лежит не в децентрализованной системе оплаты, а скорее в тех возможностях, которые она даёт, причём даёт «серому» сектору», — подытожил Владимир Лифантьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телеграм-каналах появилась информация об одобрении властями идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в регионах с избытком электроэнергии (Иркутске, Красноярске и Карелии).

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