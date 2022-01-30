Омск, 30 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Власти ещё не понимают, что им делать с криптовалютой, и как регулировать эту систему. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 января высказал политический аналитик Владимир Лифантьев (Омская область).

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«Сама по себе криптовалюта изначально придумывалась романтиками, которые про биткоин всегда говорили, как про средство децентрализации всего и вся. Ну и в какой-то мере они добились поставленных перед собой целей. Скажем так, была построена альтернативная система расчётов, которая децентрализована и не зависит от власти. С точки зрения большой либеральной мысли это то, что нужно. Но по факту мы понимаем, что основным пользователем этих механизмов являются наркодиллеры, продавцы людей, оружия и прочей запрещёнки. То есть огромная часть всех расчётов по криптовалюте является незаконной. И поэтому система пока не понимает, как ей реагировать, кто в сложившейся ситуации виноват», — рассуждает эксперт.

По его словам, пока система не понимает, что ей делать с криптовалютой, её будет лихорадить: «Она будет придумывать какие-нибудь новые изощрённые способы что-нибудь запретить».

»Но мы все хорошо понимаем, что причина лежит не в децентрализованной системе оплаты, а скорее в тех возможностях, которые она даёт, причём даёт «серому» сектору», — подытожил Владимир Лифантьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телеграм-каналах появилась информация об одобрении властями идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в регионах с избытком электроэнергии (Иркутске, Красноярске и Карелии).

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