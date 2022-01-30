Глендейл, США, 30 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» обыграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki Хоккей

Игра состоялась на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в пользу гостей со счетом 1:3.

В составе победителей шайба отличились Кайл Окпосо (8-я минута, в большинстве), Пейтон Кребс (16-я) и Алекс Так (28-я).

Автором единственной забитой шайбы «Койотс» стал Шейн Гостисбер (52-я, в большинстве).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не отличился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Баффало» 31 января на выезде сыграет с клубом «Колорадо Эвеланш», с которой «Аризона» также гостях встретится днем позже.