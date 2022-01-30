Москва, 30 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. У России есть своя сеть агентов влияния, ей надо только научиться правильно пользоваться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия»).

Council.gov.ru Александр Бабаков

«У нас есть ресурс, который практически сегодня не используется или используется недостаточно, — это упомянутые русскоязычные соотечественники за рубежом и вообще все те, кто симпатизирует России, и их десятки миллионов на всех континентах», — отметил Бабаков.

Если добавить к ним всех тех, кто получил образование в СССР и получает в России, то совсем немалое количество симпатизантов сегодня проживает за рубежом, рассуждает парламентарий.

«И у нас есть фактически уже своя сеть агентов влияния, которой надо просто научиться правильно использовать», — сделал он вывод.

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