Челябинск, , 11:26 — REGNUM В Челябинске местная жительница 1968 года рождения отдала телефонным мошенникам почти 2,5 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Телефонный мошенник

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Схема «развода» оказалась стара. Неизвестный якобы сотрудник банка сообщил ей о том, что на имя дамы некто пытается оформить кредиты и ей нужно самой взять кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета. А для пущей убедительности женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов.

Мошенники звонили женщине дважды. В итоге она перевела им почти 2,2 млн рублей, взятые в двух банках, и ещё почти 300 тыс. рублей личных сбережений.