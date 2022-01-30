Челябинск, 30 января 2022, 11:26 — REGNUM В Челябинске местная жительница 1968 года рождения отдала телефонным мошенникам почти 2,5 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.
Схема «развода» оказалась стара. Неизвестный якобы сотрудник банка сообщил ей о том, что на имя дамы некто пытается оформить кредиты и ей нужно самой взять кредиты и перевести деньги на «безопасные» счета. А для пущей убедительности женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов.
Мошенники звонили женщине дважды. В итоге она перевела им почти 2,2 млн рублей, взятые в двух банках, и ещё почти 300 тыс. рублей личных сбережений.