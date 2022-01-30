30 января 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Савельев, , 12:28 — REGNUM Главным публичным событием двухдневного визита президента Ирана Раиси в Москву стало его выступление в Государственной думе. Содержательная часть состоявшихся переговоров, в том числе на высшем уровне, и достигнутые договоренности не афишируются. Визит носил в первую очередь политический характер: Иран длительное время находится в положении «осажденной крепости», его активы в западных банках были заблокированы, страна была отключена от системы международных расчетов SWIFT, судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), от которого зависит иранская ядерная программа и снятие западных санкций, остается неизвестной. Россия также подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада от односторонних экономических санкций до прямой военной угрозы. В этом контексте визит президента Ирана в Москву и его публичные заявления выглядят прежде всего как демонстрация общей антизападной позиции.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время в российско-иранских отношениях существуют и другие вопросы, требующие пристального внимания. Прежде всего это идущее полным ходом переформатирование Кавказа. В Тегеране не забыли русско-персидские и турецко-персидские войны за контроль над Закавказьем и Северным Кавказом, в результате которых значительная часть земель, на которых сейчас в том числе находятся независимые Армения и Азербайджан, отошла к Российской империи. Не забыли там и советско-британскую оккупацию в ходе Второй мировой войны. В 1943 г. Тегеран был избран в качестве места встречи глав государств антигитлеровской коалиции в том числе и потому, что Иран находился под прямой военной властью СССР и Великобритании, что обеспечивало дополнительные гарантии безопасности.

Выступление президента Ирана Эбрахима Раиси в Государственной думе Duma.gov.ru

От 15 до 20% численности населения Исламской республики Иран составляют этнические азербайджанцы, этот фактор не может не учитываться Тегераном в его внутренней и внешней политике. Разгромное поражение Армении в ходе осенней войны 2020 г., тесное сближение Азербайджана с давним конкурентом Ирана — Турцией, создали новую геополитическую реальность на Кавказе (и не только), что не может не тревожить Тегеран.

Тем не менее в условиях де-факто экономической блокады Иран крайне заинтересован в разблокировании транспортных коридоров. Ключевая цель — стать незаменимым звеном в международном транспортном коридоре Север — Юг и тем укрепить собственную безопасность и влияние — не может быть достигнута без содействия России и реализации договоренностей по итогам армяно-азербайджанской войны 2020 г. Показательно, что сразу после визита иранского президента в Россию, активизировались переговоры между Тегераном и Баку о совместных инфраструктурных проектах.

Международный транспортный коридор Север — Юг. Красная линия — маршрут коридора (сс) Hellerick

Для Азербайджана важно сохранять ровные отношения с Тегераном не только потому, что в Северном Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев, их численность больше, чем в самом Азербайджане, и не только для экономического развития через инфраструктурные проекты. После активного участия Турции в войне 2020 г. Баку важно показать самостоятельность и успешность своей внешней политики, уклониться от настойчивых объятий «тюркского мира», видимой зависимости от Анкары.

Сложнейший комплекс национально-государственных отношений на Кавказе, очевидно, был центральным пунктом повестки визита президента Ирана Раиси в Москву. При этом стратегические интересы России и Ирана далеко не во всем совпадают. В частности, в Москве справедливо не разделяют антиизраильскую линию Тегерана. Существуют и опасения по поводу становления Ирана в качестве ядерной державы. Временное совпадение тактических интересов в части урегулирования и влияния на Кавказе, противостояния коллективному западу или развития инфраструктуры не помешает каждой из сторон соблюдать свои национальные интересы.