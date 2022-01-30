Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Глобальные продажи полупроводниковых устройств в денежном выражении по итогам 2021 года достигли $554,1 млрд. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

Полупроводниковые чипы

В сравнении с предыдущим годом рынок вырос на 19%. Наибольший рост пришёлся на секторы памяти и проектирования интегральных схем.

Крупнейшим производителем полупроводников по итогам 2021 года стала южнокорейская компания Samsung с выручкой в $81,3 млрд. В прошедшем году Samsung показала хорошие результаты на рынке флэш-памяти DRAM и NAND.

Вторую строчку по выручке от продажи полупроводниковых устройств заняла американская компания Intel, которая была лидером рынка в 2020 году. В 2021 году выручка Intel от продажи полупроводников составила $79 млрд, что всего на 1,5% превосходит показатели 2020 года. При этом выручка Samsung в 2021 году выросла на 30%.

Замкнул тройку лидеров рынка южнокорейский производитель полупроводниковой памяти SK Hynix с выручкой в $37,1 млрд. В пятёрку также вошли американские корпорации Micron Technology и Qualcomm. Продолжили список крупнейших компаний отрасли по итогам года Broadcom, Texas Instruments, MediaTek и AMD.