Майами, США, , 11:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» переиграл в овертайме команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джимми Батлер Twitter.comchicagobulls

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 120:124.

При этом самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл с 37 очками, 14 подборами и 10 результативными передачами.

В составе «Рэпторс» наиболее результативным оказался легкий форвард Скотти Барнс, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 22 очками и девятью подборами. Его коллега по клубу — камерунский форвард Паскаль Сиакам — оформил в матче дабл-дабл с 21 очком и 13 подборами.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 1 февраля на выезде сыграет с клубом «Атланта Хоукс», а «Майами» в этот же день также в гостях встретится с командой «Бостон Селтикс».