Москва, 30 января 2022, 11:08 — REGNUM Распоряжение о расширении границ морских портов Феодосия (Республика Крым) и Азов (Ростовская область) подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
На новой территории порта Азов появится терминал для приёмки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. Он в том числе будет использоваться заводом по переработке льняного семени и производству льняного масла, который строится в Ростовской области.
В порту Феодосия планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов.
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Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие морских портов».
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