Киев, 30 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин процитировал манифест последнего русского царя Николая II о вступлении Российской империи в Первую мировую войну в связи со сложившейся непростой международной ситуацией вокруг Украины. Свое видение ситуации Волошин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

На Восточном фронте Первой мировой

По словам Волошина, он, находясь в Белграде (Сербия) около памятника Николаю II, не мог не вспомнить манифеста царя о вступлении в войну из-за «нынешних событий» вокруг Украины. Он привел цитату из манифеста:

«Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены, и встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну».

По мнению депутата Волошина, в современных условиях, конечно, невозможно представить, чтобы дипломатическое напряжение, каковое сейчас наблюдается, перешло в реальные полномасштабные военные действия. Он выразил уверенность, что повторения трагедии Великой войны удастся избежать.

«Но всё же что-то подсказывает, что нынешняя циничная и расчетливая эпоха плохо совместима со столь высоким «штилем», столь искренними заблуждениями и столь отчаянными поступками. А потому при всей схожести есть основания рассчитывать, что повторения той трагедии удастся избежать», — пишет Волошин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине ряд политиков не устает повторять, что Россия якобы готовит вторжение. Им подыгрывают определенные политические силы на Западе, которые используют это для сдерживания России.