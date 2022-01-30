Монреаль, Канада, , 11:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» разгромил команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу гостей с сокрушительным счетом 2:7.

В составе победителей шайбы забросили Эвандер Кейн (12-я минута), оформивший в матче дубль Зак Хайман (13-я и 35-я), также отличившийся дублем немецкий форвард Леон Драйзайтль (14-я и 36-я), Райан Ньюджент-Хопкинс (27-я) и Дерек Райан (60-я).

У «Канадиенс» голы забили Джош Андерсон (24-я) и Тайлер Тоффоли (36-я, в большинстве).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отличился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон» 1 февраля на выезде сыграет с клубом «Оттава Сенаторз», а «Монреаль» днем ранее дома встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс».