Барнаул, , 10:56 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю сообщает подробности о пожаре, случившемся сегодня, 30 января, в квартире пятиэтажного дома по улице Георгия Исакова в Барнауле:

Пожар Dave Hogg

«Площадь пожара составила пять квадратных метров, горели вещи. Работало три звена ГДЗС. Спасены 11 человек: по лестничным маршам — восемь человек (из них два ребенка), по автолестнице — три человека (из них два ребенка — 5 и 9 лет). Погиб проживавший в горевшей квартире мужчина. Причина пожара устанавливается».

Всего за минувшие сутки, 29 января, в Алтайском крае ликвидировано 14 пожаров, 12 из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили четыре пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января, в городе Новоалтайске по улице Деповской пришлось эвакуировать 30 человек.

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