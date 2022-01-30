Донецк, , 10:55 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ три раза нарушили перемирие в Донбассе, ранения получил один местный житель. Об этом 30 января заявил представитель ДНР в СЦКК.

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Представительство ДНР в СЦКК информирует, что за сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины составило три раза. Ранение получил мужчина 1965 г.р., отмечается в сообщении.

При этом силовики ВСУ при обстрелах территории ДНР использовали стрелковое оружие и гранатометы, выпущено 11 мин калибром 60 и 120 мм.