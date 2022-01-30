Красноярск, , 10:51 — REGNUM В трёх городах Красноярского края — Красноярске, Назарово и Минусинске выявлено превышение гигиенических нормативов по содержанию вредных веществ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Мониторинг за состоянием воздуха в городах был усилен в период неблагоприятных метеоусловий. 30 января в трёх городах исследовано по шесть проб.

Так, в Красноярске нормативы по взвешенным веществам в одной пробе превышены в 1,1 раза. В Назарово уже в трёх пробах зафиксировано превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по взвешенным частицам РМ10.

«В Минусинске зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций в 4 пробах по взвешенным веществам от 3,8 до 4,4 раза, по оксиду углерода — в 2 раза», — добавили в управлении.

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