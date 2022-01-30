30 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение газеты The Washington Post о том, что представители украинской разведки «эвакуировали» секретные документы и оборудование из Киева.

Оксана Переможенко, , 11:48 — REGNUM Представители украинской разведки «эвакуировали» секретные документы и оборудование из Киева. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники. По данным источников, секретные документы из штаб-квартиры в украинской столице якобы вывезли в «безопасные места на западе страны».

Украина и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщение газеты The Washington Post обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI, а также на странице информационного агентства 112.ua в социальной сети Facebook. Многие выразили непонимание, как об операции украинской разведки, которая по сути должна была быть секретной, могло стать известно СМИ. Иные отметили, что «друзья Украины» продолжают нагнетать ситуацию вокруг страны, что не может не нанести урон украинской экономике, уже ощутившей на себе последствия многочисленных заявлений о якобы готовящемся «вторжении» России на территорию Украину.

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"Это просто абсурд. Если это секретно, откуда они знают?» — задался вопросом SpiK.

«Всё только начинается! Дыма без огня не бывает», — отреагировал «Генерал-Губернатор».

"У нас есть секретная документация и тем более оборудование?» — недоумевает Игорь.

«Они тупо игнорируют Зеленского…» — отметил «А».

"Что ответит украинская разведка? Видимо, вывозили на повозках, одна папочка вылетела на перекрёстке, а рядом проходил корреспондент WP», — иронизирует KeS.

Армия Украины U.S. Army Europe Images

«Америка хочет в хлам развалить нашу экономику…» — пишет Vitalii L.

«Т.е. люби друзи (любимые друзья — О. П.) это так нам помогают, публикуя нашу «секретную» информацию?» — не понимает Anna.

«При одном слове «секретную» уже смешно», — добавил Zsamoan.

«Это реально уже не смешно. Пора бы руководству страны сделать заявление, что США ведёт агрессивную кампанию против Украины по запугиванию и дестабилизации в стране. Дозаигрывались с «партнёрами», — написала Лизанька.

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«Жертвенный костëр уже разложен… [Американцы] решили укокошить Украину. Такова судьба плебеев», — с сарказмом отреагировал «Мирный».

"Да пускай уже сразу везут в Канаду», — иронизирует Виталий.

«Секретная операция, и пишут СМИ. Людей вообще за дебилов держат», — смеется Stan1slav.

«В схроны спрятали?» — пошутил Александр.

«Украинская разведка — даже звучит смешно», — добавил Александр.

ВСУ U.S. Army Images

«Не только смешно, но и позорно», — ответил Александру «007».

"Проще говоря, Киев, по сути, сдали», — отметил Юрий.

«Секретные документы — это баулы с деньгами, чтобы легче было вывозить?» — шутит Виктория Б.

«Мне всегда казалось, что разведка работает тихо и секретно. Но в наше время разведка работает как балаган», — отреагировала Оксана М.

«Что это за разведка, если об этом все знают. Думаю, это фейк», — отметил Александр Ч.

«Новая фишка [чтоб] испугать людей!» — написала Татьяна Ч.

«Смещают центр принятия решений? Депутаты туда же отправились на смутное время?» — задалась вопросом Татьяна П.

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