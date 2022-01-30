Нью-Дели, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в Индии выявили 234 тыс. 281 случай COVID-19. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 41 млн 092 тыс. 522. Об этом 30 янвааря передает NDTV со ссылкой на данные Минздрава Индии.

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За прошедшие сутки от коронавируса умерли 893 человека, всего в Индии скончался 494 тыс. 091 пациент с COVID-19.

При этом в Индии 60% взрослого населения полностью привили от коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Мансух Мандавия.

«При содействии общественности и благодаря усилиям медработников более 60% имеющего право на вакцинацию населения в настоящее время полностью вакцинированы», — написал он в Twitter.