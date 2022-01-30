Москва, 30 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Законопроект о новых полномочиях властей Московской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения внесла в Госдуму Мособлдума, передает корреспондент ИА REGNUM. В регионе могут появиться свои «крокодилы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация

Парламентариям представляется целесообразным предусмотреть возможность наделения органов исполнительной власти Московской области полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.16 КоАП РФ (нарушение правил остановки и стоянки).

Законопроектом предусмотрено, что передача части полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях будет происходить в рамках соглашения между Министерством внутренних дел РФ и правительством Московской области.

В Российской Федерации соответствующие полномочия в настоящее время реализуются органами исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, указали авторы.

На территории Московской области существует необходимость в задержании и помещении на специализированную стоянку более 2 тыс. транспортных средств в сутки. Фактически задерживается менее 300 автомобилей, что связано с ограниченным количеством экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД и инспекторов административной практики, задействованных при задержании транспортных средств, отмечают парламентарии.

Властям региона импонирует мировой опыт, в частности опыт таких стран, как США, Германия Испания, Австралия, который подтверждает эффективность передачи функции администрирования нарушений правил парковки муниципалитетам или коммерческим операторам.