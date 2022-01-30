Москва, 30 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Рестайлинговая версия седана Lada Vesta будет выпускаться до 2028 года. Об этом сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на производственный план компании «АвтоВАЗ».

Sergey Rodovnichenko Lada Vesta

Представители автопроизводителя подтвердили скорый выход новой версии модели Lada Vesta на недавней пресс-конференции. Lada Vesta FL должна быть запущена в серийное производство в марте 2022 года.

Подробная информация о новой версии не раскрывается. Исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Оливье Морне заверил, что изменения будут существенными, также Lada Vesta получит спортивную версию.

Предполагается, что у рестайлинговой версии изменится дизайн бамперов и решётки радиатора. Также ожидается переработка салон, в котором будет установлен новый блок управления климатом. Другие изменения включают обновление передней модели, эргономичный руль и наружные зеркала с электрорегулировкой для максимальной комплектации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Lada Vesta стала самой продаваемой моделью автомобиля в России.