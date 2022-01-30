Мемфис, США, , 10:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлиз» переиграл команду «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM

Баскетбол

Игра прошла на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась победой хозяев со счетом 115:195.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» Джа Морант, который набрал в матче 38 очков.

В составе «Уизардз» наиболее результативным оказался легкий форвард Кайл Кузма, набравший в игре 36 очков.

Отметим, в следующем матче «Мемфис Филадельфия» 1 февраля на выезде сыграет с клубом «Филадельфия Сикерс», а «Вашингтон» днем позже также в гостях встретится с командой «Милуоки Бакс».