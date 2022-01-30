Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Украинская разведка якобы вывезла из Киева секретную документацию. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание утверждает, что украинская разведка вывезла из своей штаб-квартиры в Киеве большой объем секретной документации, а также специальное оборудование. Все это было якобы вывезено в «безопасные места» на западе Украины. The Washington Post ссылается на неких украинских чиновников, которые якобы сообщили эту информацию на условиях анонимности.

Газета считает, что такая ситуация является одним из «внешних проявлений» того, что Киев на самом деле готовится в эскалации ситуации. Но при этом западных чиновников и политиков тревожит «публичный скептицизм» президента Украины Владимира Зеленского, который несколько раз заявил, что уже не видит большей эскалации обстановки, чем было до этого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине определенные политические силы заинтересованны в нагнетании предвоенной истерии, чтобы использовать это во внутриполитической борьбе с действующим президентом Украины Зеленским. Утверждается, что Россия якобы готовит нападение на Украину.