Москва, , 10:33 — REGNUM Облачная погода, местами снег, который усилится до метели ожидаются в Москве 31 января. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Облачность продолжит уплотняться в течение дня, во второй половине дня начнется снег. При этом ожидается метель с ухудшением видимости.

При этом температурный фон окажется на 3−4 градуса выше нормы. Ожидается −2… −4 градуса, по области — от 0 до — 5.

Ветер будет юго-восточный, 5−10 м/с.

Атмосферное давление составит 730 мм рт. ст.