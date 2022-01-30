Роли, США, 30 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nhl.com Андрей Свечников

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Джордан Мартинук (9-я минута) и российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников (15-я).

Автором единственной забитой шайбы «Дэвилз» стал шведский нападающий Йеспер Боквист (18-я).

Отметим, в следующем матче «Каролина» 31 января дома сыграет с клубом «Сан-Хосе Шаркс», а «Нью-Джерси» днем позже на выезде встретится с командой «Торонто Мэйпл Лифс».