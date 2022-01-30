Омск, , 10:32 — REGNUM В Омске снижается число угонов автомобилей. При этом около двух третей всех угнанных машин составляют представители отечественных автопроизводителей ВАЗ и ГАЗ, сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на данные полиции.

Toyota Land Cruiser 200 Alekc2m

Так, если в 2015 году в области было угнано 691 транспортное средство, то в 2021 — 259, из которых нашли 228. Доля российского автопрома остаётся примерно на одном уровне — около 60−70%.

Из иномарок угонщики предпочитают престижные модели стоимостью больше 1 млн рублей. Чаще всего таковыми становятся внедорожники Toyota и Lexus.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перми был осуждён местный житель за угон дорогих иномарок — зимой 2021 года он угнал два автомобиля Toyota Land Cruiser 200. В результате суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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