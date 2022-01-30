Москва, , 10:29 — REGNUM Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» сокращает число муниципальных образований в десять раз. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Ринат Сулейманов (КПРФ).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день в Российской Федерации 23 тысячи 323 муниципальных образования, из них 19 тысяч 72 являются сельскими поселениями, которые вы предполагаете оптимизировать. Муниципальных районов, которые останутся в результате вот этой вот реформы, неважно, сколько она будет длиться, 1 тысяча 733. То есть вы не в два раза уменьшаете количество муниципальных образований, вы уменьшаете их минимум в десять раз», — рассуждает Сулейманов.

Парламентарий дал оценку масштабам преобразований.

«Значит, ещё предполагается и объединение районов, создание округов. Это коснётся, как минимум, 100 тысяч депутатов муниципальных, которые обделяются сегодня. Вот о чём идёт речь, о каком, так сказать, масштабе преобразования», — указал он.

Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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