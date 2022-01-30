Ростов-на-Дону, 30 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Администрация Ростова-на-Дону планирует быть в курсе происходящего в футбольном клубе «Манчестер Сити», а также читать развлекательные сайты. Это следует из технической документации, размещённой на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

«Манчестер Сити»

Электронный аукцион состоялся в конце 2021 года. Приобретение права использования на программное обеспечение информационно-аналитической системы «Медиалогия-БАЗЗ» и системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» было оценено почти в 650 тыс. рублей. Финансирование — за счет средств муниципальной казны.

Подрядчик должен обеспечить круглосуточное, оперативно обновляемое предоставление в электронном виде информационных материалов, размещенных в федеральных и региональных источниках информации России, а также социальных сетях, блогах и других интернет-порталах.

Информация должна поступать не менее чем из 70 000 информационных источников, а также не менее чем из 900 млн персональных источников информации. В списке обязательных ресурсов — официальный сайт болельщиков футбольного клуба «Манчестер Сити», а также ряд спортивных и развлекательных интернет-порталов.