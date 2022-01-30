Филадельфия, США, 30 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл команду «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Brent Burford Джоэл Эмбиид

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев со счетом 103:101.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Тайрис Халибёртон, который набрал 38 очков.

У «Филадельфии» наиболее результативным оказался камерунский центровой Джоэл Эмбиид, оформивший в игре дабл-дабл с 36 очками и 12 подборами.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 1 февраля дома сыграет с клубом «Мемфис Гриззлиз», а «Сакраменто» в этот же день на выезде встретится с командой «Нью-Йорк Никс».