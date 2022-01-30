Кызыл, 30 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 407 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 3153.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Ковидный стационар. Тувы

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«Из 407 заболевших мужчин — 38, женщин — 269. По возрасту: детей до 17 лет — 143, от 18−49 лет — 189, 50−64 лет — 56, старше 65 лет — 19. Работников образования — 52, здравоохранения — 9», — отметили в минздраве.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 1122 пациента, в том числе 168 детей и 131 беременная женщина. Состояние 106 больных оценивается, как тяжёлое, 14 подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда, по данным на 30 января, составляет 81,8% — из 1296 коек занято 1122.