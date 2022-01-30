Пхеньян, , 10:10 — REGNUM Баллистическая ракета средней дальности, запущенная КНДР 30 января, в 16 раз превысила скорость звука, передает Yonhap со ссылкой на источники.

Максимальная скорость ракеты составила 16 чисел Маха. Предположительно, речь идет о ракете «Хвасон-12» (к КНДР ее также испытывали в 2017 г.).

Запущенна ракета пролетела 800 км с максимальной высотой в 2 тыс. км и упала за пределами исключительной зоны Японии. Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в 2022 г.

Правительство Японии выразило КНДР протест, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал запуск ракеты нарушением резолюций СБ ООН.