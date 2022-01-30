Абакан, 30 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Хакасии льготный проезд для отдельных категорий граждан в общественном транспорте продолжит действовать в 2022 году. Перевозчики будут получать субсидии за бесплатную перевозку льготников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Александр Комаров ИА REGNUM Маршрутка

В частности, в Саяногорске в 2021 году перевозчики на эти цели получили более 22 млн рублей. Всего на обеспечение льготного проезда граждан из республиканского бюджета было выделено 127,9 млн рублей.

«На 2022 год также заключены соглашения, которые позволят гражданам использовать льготный проезд», — отметила замминистра труда и соцзащиты республики Светлана Лавриненко.