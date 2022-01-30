Тампа, США, , 10:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей (сс) jill111

Игра состоялась на льду «Амали-Арена» в Тампе и закончилась в пользу гостей в серии буллитов со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. В составе «Вегаса» голы забили Бретт Хауден (6-я минута) и Уильям Каррье (35-я). У «Тампы» шайбами отметились Росс Колтон (54-я) и Кори Перри (58-я, при игре 6×5).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Марка Стоуна.

Российский голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский смог отразить 25 из 27 бросков по своим воротам. Его одноклубник — российский защитник Михаил Сергачев и российский форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов не записали на свой счет во встрече результативных действий.

Отметим, в следующем матче «Вегас» 2 февраля дома сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз», а «Тампа» в этот же день также у себя встретится с командой «Сан-Хосе Шаркс».