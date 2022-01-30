Норильск, Красноярский край, , 09:56 — REGNUM Прокуратура Красноярского края взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного пожара в Норильске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожар в Норильске СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Возгорание произошло в квартире на 9 этаже жилого дома, где находились трое детей — 3, 5 и 15 лет. Их родители в этот момент были на работе. В результате выжил лишь подросток, которого госпитализировали в больницу.

«Предположительно, причиной возгорания могла стала неисправность электропроводки. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

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