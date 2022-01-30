Москва, , 09:56 — REGNUM В 2021 году мясо стало встречаться в чеках жителей РФ на 7% чаще, а хлеб — на 14% реже, чем в 2020 г. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (результаты — в распоряжении РИА Новости).

В исследовании использованы обезличенные данные по количеству в кассовых чеках топ-100 самых популярных товаров в 2020—2021 гг.

Так, самыми популярными продуктами в 2021 г. были хлеб, мясо, кофе, сыр, молоко.

Хлеб покупали на 14% реже, чем в 2020 г., мясо — на 7% чаще. Покупки сыра снизились относительно 2020 г. на 8%. Кофе встречался в чеках на 13% чаще.

Общее число покупок молока снизилось на 19%.

При этом спрос на мясо менялся в зависимости от времени года. Весной его покупали на 1% чаще, чем зимой. Летом этот показатель снизился относительно весны на 21%. К осени активность в покупках мяса снова выросла. Его покупали на 8% чаще, чем летом.