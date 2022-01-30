Париж, , 09:54 — REGNUM Власти Франции готовы направить в Румынию свои воинские контингенты в рамках возможного расширения миссии военного блока НАТО в Восточной Европе. Об этом заявила 29 января министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радиостанцииFrance Inter.

Французский легион Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что на фоне провала российско-американских переговоров по стратегической стабильности, военный блок НАТО заявил о намерении усилить свое военное присутствие у границ России. Однако не все страны НАТО хотят видеть на своей территории американских военных. Так, в Румынии заявили, что предпочли бы французских солдат на своей территории, нежели американских.

«Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии — стране, граничащей с Украиной — при соответствующем решении НАТО», — заявила Парли.

Она отметила, что речь идет о нескольких сотнях французских военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января Парли посетила Бухарест вместе с группой экспертов министерства вооруженных сил Франции для оценки возможного расширения миссии Североатлантического альянса в Румынии.