Париж, 30 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Власти Франции готовы направить в Румынию свои воинские контингенты в рамках возможного расширения миссии военного блока НАТО в Восточной Европе. Об этом заявила 29 января министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции France Inter.

Иван Шилов ИА REGNUM Французский легион

Напомним, что на фоне провала российско-американских переговоров по стратегической стабильности военный блок НАТО заявил о намерении усилить свое военное присутствие у границ России. Однако не все страны НАТО хотят видеть на своей территории американских военных. Так, в Румынии заявили, что предпочли бы французских солдат на своей территории, нежели американских.

«Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии — стране, граничащей с Украиной, — при соответствующем решении НАТО», — заявила Парли.

Она отметила, что речь идет о нескольких сотнях французских военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января Парли посетила Бухарест вместе с группой экспертов министерства вооруженных сил Франции для оценки возможного расширения миссии Североатлантического альянса в Румынии.