Даллас, США, , 09:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лука Дончич Javier Mendia García

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 132:105.

Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник «Маверикс» Лука Дончич, который оформил в матче дабл-дабл с 30 очками и 12 результативными передачами.

В составе «Пэйсерс» наиболее результативным оказался защитник Дуэйн Вашингтон, набравший во встрече 22 очка.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 31 января на выезде сыграет с клубом «Орландо Мэджик», а «Индиана» днем позже дома встретится с командой «Лос-Анджелес Клипперс».