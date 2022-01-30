Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Власти США не видят признаков того, что Китай будет вовлечен в ситуацию вокруг Украины, заявил 30 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью Full Court Press.

«Пусть в Китае говорят сами за себя. Но мы не видим никаких признаков того, что Китай собирается вмешиваться в это каким-либо значимым образом», — отметил он.

Кирби допустил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ждут «экономические последствия».

Ранее The Wall Street Journal писала, что новые санкции, которые США готовят против РФ в свете обострения вокруг Украины, могут затронуть банки, операций с суверенным долгом.

При этом Белый дом пока не принял решения относительно возможного отключения РФ от SWIFT.