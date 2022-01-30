Таганрог, Ростовская область, , 09:45 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) состоялись мероприятия, посвящённые 162-й годовщине со дня рождения Антона Чехова. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации приморского города.

Дом, в котором родился Чехов Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Власти муниципалитета вместе с другими поклонниками творчества писателя возложили цветы к памятнику Антона Чехова. В преддверии памятной даты в учреждениях дополнительного образования прошла Чеховская декада, в рамках которой проведены виртуальная экскурсия «Чехов и Таганрог», вернисаж «Герои Чеховский рассказов», различные конкурсы, а также занятие «Жизнь и творчество Антона Чехова». Драматический театр «Игра» центра внешкольной работы представил постановку «Злой мальчик».

В Таганрогском театре имени Чехова в преддверии показа спектакля «Человек в футляре» зрителям раздали письма с цитатами из произведений писателя.