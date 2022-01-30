Иволгинский район, Бурятия, 30 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии утром 30 января произошёл пожар, в результате которого погибли три человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

ГУ МЧС по Бурятии Пожар в Бурятии

Сообщение о возгорании в селе Калёново поступило утром в 07:56. К моменту прибытия пожарных дом был охвачен пламенем, произошло частичное обрушение кровли. В ходе ликвидации пожара внутри помещения спасатели нашли тела трёх человек — двоих мужчин и женщины.

«В течение часа личный состав пожарной части № 24 6-го Иволгинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия ликвидировал пожар на площади 40 квадратных метров», — отметили в управлении.

Всего в тушении возгорания были задействовано пять человек и две единицы техники. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения при эксплуатации печи.

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