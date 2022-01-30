Кызыл, 30 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Власти Тувы ввели запрет на вывоз из республики угля, добываемого на Каа-Хемском и Чаданском разрезах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на эту меру пришлось пойти, чтобы не допустить перебоев в обеспечении углём местных потребителей.

Правительство Тувы Транспортировка угля. Тува

Напомним, по соглашению между правительством республики и Тувинской горнорудной компанией отпускная цена на топливо составляет 2220,1 рубля за тонну. При этом в соседней Хакасии стоимость угля поднялась до 3,7 тыс. рубля, в связи с чем многие предприниматели решили заработать на разнице.

«С начала января началась массовая скупка угля с Каа-Хемского и Чаданского разрезов и вывоз его на продажу в Абакан. Некоторые скупщики зафрахтовали под перевозку угля по несколько крупнотоннажных грузовиков», — отметили в правительстве.

Столкнувшись с трудностями при покупке угля, местные потребители обратились к властям. В ответ правительство приняло постановление о запрете с 31 января до конца отопительного сезона на вывоз топлива без специальных соглашений с Тувинской горнорудной компанией.

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