Детройт, США, 30 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Clker-Free-Vector-Images Хоккей

Игра состоялась на льду «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 4:7.

В составе победителей шайбы забросили Пьер Энгвалль (17-я минута), оформивший в матче хет-трик Майкл Бантинг (33-я, 50-я и 52-я), шведский защитник Расмус Сандин (58-я), Митчелл Марнер (59-я, в пустые ворота) и Джон Таварес (60-я, в пустые ворота).

У «Детройт» голы забили оформивший в матче Дилан Ларкин (2-я и 36-я, в большинстве), также записавший на свой счет результативную передачу российский форвард Владислав Наместников (22-я) и Тайлер Бертуцци (32-я).

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 1 февраля дома сыграет с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Детройт» днем ранее также у себя встретится с командой «Анахайм Дакс».