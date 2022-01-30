Городовиковский район, Калмыкия, 30 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В ночь на 30 января в Городовиковском районе загорелся комбайн, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России.

76.mchs.gov.ru Пожар

Инцидент случился примерно в 00:05 мск на въезде в село Виноградное. Огнём повреждён моторный отсек и кабина комбайна Дон-1500б. Площадь пожара составила 4 кв. метров. Пострадавших нет.

Специалисты выясняют причину возникновения огня, а также подсчитывают материальный ущерб. На месте происшествия работали силы и средства Городовиковского пожарно-спасательного гарнизона.