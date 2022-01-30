Токио, 30 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Правительство Японии выразило протесты властям Северной Кореи из-за очередного запуска ракеты. Об этом сегодня, 30 января, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Как сообщалось ранее, утром 30 января береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Также о возможном пуске ракет со стороны Северной Кореи заявило министерство обороны Японии. Кораблям в море рекомендовано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Вскоре появилось сообщение, что ракета упала в море.

При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды Японии создан специальный кризисный штаб. Генеральный секретарь японского кабинета министров Мацуно дал пресс-конференцию, на которой был заявлен протест действиям северокорейской стороны.

«Запуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем КНДР был выражен суровой протест. Мы всё еще выясняем подробности, но если исходить из обычной баллистической траектории, то максимальная высота полета ракеты составила около 2 тыс. км, она пролетела расстояние примерно 800 км», — сказала Мацуно.

Также он добавил, что время полета северокорейской ракеты составило около 30 минут. При этом ракета не залетала в исключительную экономическую зону Японии.