Вашингтон, 30 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Мировые поставки смартфонов в 2021 году выросли на 4% в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

DennisM2 Samsung

В 2021 году производители смартфонов во всём мире отгрузили 1,39 млрд устройств, что на 4% выше результатов 2020 года. Таким образом, глобальный рынок смартфонов продемонстрировал рост по итогам года впервые с 2017 года.

При этом показатели 2021 года остались ниже допандемийного уровня. В Counterpoint Research отмечают, что на поставки смартфонов негативно повлияли не только экономические последствия пандемии, но и глобальный дефицит чипов.

Лидером рынка по итогам прошедшего года осталась южнокорейская компания Samsung, отгрузившая 271 млн смартфонов. Второе место заняла американская компания Apple с 237,9 млн проданных устройств.

Замкнули пятёрку крупнейших поставщиков китайские производители Xiaomi (190,4 млн устройств), Oppo (143,2 млн) и Vivo (131,3 млн). Среди лидеров максимальный рост поставок показала компания Xiaomi, нарастившая продажи на 31% в сравнении с 2020 годом.