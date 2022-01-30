Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Возможные ограничения США против РФ могут вызвать «финансовую панику» и нанести удар по мировой экономической системе, пишет The New York Times.

Ограничения в отношении РФ могут стать потрясением для экономик развитых стран, особенно для государств Европы. Санкции дестабилизируют мировую финансовую систему, отмечается в статье.

«Суровые санкции, которые в США угрожают ввести против РФ, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и др. формам финансовой паники», — отмечается в статье.

При этом указывается, что ограничения могут нанести вред и самим жителям США.

Предполагается, что РФ может принять контрмеры — «ограничение поставок газа в Европу».