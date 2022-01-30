Финикс , США, , 09:16 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер, являющийся чемпионом лиги Bellator в тяжелом весе, победил российского спортсмена Валентина Молдавского, который являлся обладателем титула временного чемпиона, на турнире Bellator в Финиксе. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 48−47, 48−47, 48−47 отдали победу в поединке американскому спортсмену.

Отметим, эта победа стала 32-й (17 — досрочно) в активе 38-летнего Райана Бейдера при семи поражениях и одном поединке, признанном несостоявшимся. Для 29-летнего Валентина Молдавского это поражение стало вторым при 12 победах (пять — досрочно).